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01.11.19 22:09

В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку. ФОТОрепортаж

Сегодня в Военном лицее имени Ивана Богуна состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выпускнику 1996 года Виталию Гончаруку, который погиб на Востоке Украины в 2015 году, выполняя боевое задание.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу лицея в Фейсбук.

В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 01

Майор Гончарук занимал должность начальника связи штаба в/ч А 1402 156 зенитно-ракетного полка,  военнослужащие которой были задействованы в обороне рубежей у Авдеевки. Он погиб 8 сентября 2015 на трассе Донецк - Запорожье вблизи с. Орлы Покровского района Днепропетровской области во время выполнения боевой задачи.

В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 02
В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 03

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В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 04

Родные, побратимы и личный состав учебного заведения почтили память майора Гончарука и всех павших выпускников лицея минутой молчания.

В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 05
В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 06

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По печальной традиции лицея на территории учебного заведения сегодня высадили еще одно дерево. Своеобразная аллея памяти будет напоминать "богуновцам" о погибших побратимах, отдавших жизнь за Украину.

В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку 07

На мероприятии присутствовали мать и жена погибшего воина, сын героя успешно учится в Военном лицее, мечтает стать офицером Вооруженных Сил Украины как и его отец.

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