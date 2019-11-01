В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу лицея в Фейсбук.

Майор Гончарук занимал должность начальника связи штаба в/ч А 1402 156 зенитно-ракетного полка, военнослужащие которой были задействованы в обороне рубежей у Авдеевки. Он погиб 8 сентября 2015 на трассе Донецк - Запорожье вблизи с. Орлы Покровского района Днепропетровской области во время выполнения боевой задачи.





Смотрите: В Киевском военном лицее открыли памятную доску выпускнику Дмитрию Арнауту, погибшему на Донбассе в 2014 году. ФОТО

Родные, побратимы и личный состав учебного заведения почтили память майора Гончарука и всех павших выпускников лицея минутой молчания.





Также смотрите: Мемориальную доску погибшему в АТО воину 5-й учебной роты Игорю Дроботу установили в Киевском военном лицее им. Богуна. ФОТО

По печальной традиции лицея на территории учебного заведения сегодня высадили еще одно дерево. Своеобразная аллея памяти будет напоминать "богуновцам" о погибших побратимах, отдавших жизнь за Украину.







На мероприятии присутствовали мать и жена погибшего воина, сын героя успешно учится в Военном лицее, мечтает стать офицером Вооруженных Сил Украины как и его отец.