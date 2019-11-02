Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Одесского пограничного отряда в Facebook.

Собаку привлекли к проверке багажа на одном из рейсов, направляющихся в Минск.

"Четвероногий, натренированный на оружие и взрывчатые вещества, среагировал на багаж гражданина РФ. При осмотре багажа совместно с сотрудниками таможни в чемодане гражданина России обнаружены 2 магазина к автоматической винтовке "М16" и 1 магазин к пистолету "Глок"", - сказано в сообщении.

Составляющие оружия изъяли. Гражданина России передали сотрудникам полиции.

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