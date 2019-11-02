Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как отметили в штбе, целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действиям российских оккупационных войск.

"Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Министр иностранных дел Финляндии, положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.



Фото: пресс-центр ОС

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.