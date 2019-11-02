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02.11.19 12:32

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии ориентировочно травмировались 7 пассажиров и водитель транспортного средства. Данные относительно количества и состояния здоровья пострадавших еще уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

По данным ведомства, ДТП произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района.

Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 01

По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

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Детали и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области и Каменец-Подольского отделения полиции.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 02

По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.

В дальнейшем информация о ДТП будет уточняться.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

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