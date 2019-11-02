Киевляне, протестующие против застройки парка "Кристерова горка", перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Несмотря на волю тысяч киевлян и многочисленные законные основания для расторжения договора аренды, городские крысы-чиновники нагло выдают все разрешения #Будинвест_КМ! Но не только разрешения. Парк #ГоркаКристера откровенно готовят под застройку.", - заявляют организаторы.

"Сегодня "злобудовники" снова пришли в наш парк, поставили забор, нагнали титушни, беркутни и другой сволочи. Они снова собираются рыть и заливать бетон… эти шулеры изменили названия компаний, приняли новое разрешение (как всегда, с нарушениями). Правила благоустройства Киева предусматривают четкий перечень документов, на основании которых выдается карточка на нарушение благоустройства. В перечне документов, указанных в выданной карточке, отсутствуют стройгенплан и план благоустройства", - отметили инициаторы акции.

Отметим, борьба киевлян за парк "Кристерова горка" продолжается уже больше двух лет. Соответствующая петиция на сайте Киеврады набрала свыше 10 тысяч голосов. Более подробно о ситуации с парком можно ознакомиться на странице в Facebook.

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После протеста на улице Вышгородской участники акции переместились на площадь Шевченко.























