СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", - сказано в сообщении.



Фото: сайт СБУ

По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР расположенного в Николаеве.

Как сообщалось, 31 октября СБУ и ГБР провели обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений.