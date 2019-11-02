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02.11.19 18:39

В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Станице Луганской продолжается монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что сегодня работники "Укртрансмоста" занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.

"На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября", - говорится в сообщении.

В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 01
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 02
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 03
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 04

Напомним, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

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