Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК "Восток". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр воздушного командования "Восток", в частности, во время противовоздушной боя в новом районе в составе сводного зенитного ракетного полка боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка ВК "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и по наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника.
Вместе с ними боевые пуски зенитных ракет осуществил дежурный боевой расчет по вызову из Никопольского зенитного ракетного полка.
Кроме того, во время тактических учений офицеры управления и подразделения ВК "Восток" в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".
Другие подразделения командования также четко организовали размещение, питание, банно-прачечное обслуживание, связь и все остальное логистическое обеспечение для удачного выполнения поставленных задач всеми участниками учений.
На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и вновь приступили к несению боевого дежурства.