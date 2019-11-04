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04.11.19 09:15

Житель Закарпатья пытался переправить 12 нелегальных мигрантов на территорию Украины, - Нацполиция. ФОТО

В селе Горонглаб Береговского района на расстоянии 300 метров от государственной границы Украины пограничники обнаружили группу иностранцев, которые намеревались пересечь границу в сопровождении закарпатца. На месте происшествия работают сотрудники Береговского отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

3 ноября около 18.35 на линию "102" поступило сообщение от работников Государственной пограничной службы о том, что их наряд в 300 метрах от линии государственной границы задержал группу мигрантов.

Установлено, что группу иностранцев сопровождал 36-летний житель г. Берегово. У мигрантов не было при себе никаких документов, удостоверяющих их личность и которые давали бы право находиться на территории нашего государства.

"В действиях закарпатца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Сейчас с мужчиной работают полицейские", - говорится в сообщении.

Иностранцев доставлены в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. В полиции выяснят причины, обстоятельства и основания их пребывания на территории Закарпатья.

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Житель Закарпатья пытался переправить 12 нелегальных мигрантов на территорию Украины, - Нацполиция 01

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