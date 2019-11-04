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04.11.19 09:19

Возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Киеве недалеко от ТЦ "Лавина". ВНИМАНИЕ! Просмотр видео и фото не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову.  На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.

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Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 01
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 02
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 03
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 04
Фото: ДТП.kiev.ua

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 05

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 06

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