Возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.

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Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".









Фото: ДТП.kiev.ua