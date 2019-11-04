Возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".