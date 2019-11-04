Депутат Госдумы РФ Журавлев "инспектировал" разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "espreso.tv".

"Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - отметил он.

Как видно на обнародованных фото- и видеоматериалах, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Отмечается, что Журавлев находился там со своим визитом "официально", не прячась.

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"Основная цель визита российского чиновника - собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе", - рассказывает журналист сепаратистского СМИ на видео.

Кроме того Журалев посетил среднюю школу №4, которая названа в честь местного террориста Романа Салькова. Воевал в Казачьем полку Дремова. Ликвидирован 14 апреля 2016 года при подрыве "Урала" с боеприпасами в районе Калиново.

Отмечается, что Журавлев попал на оккупированную часть суверенной территории государства Украина через неподконтрольный участок границы с Россией. Соответствующего комментария украинского Министерства иностранных дел по этому поводу пока нет.

Согласно данным базы "Миротворец" Журавлев является одним из главных идеологов сепаратизма в Украине, участник организации референдума и последующей оккупации Крыма, один из организаторов незаконных формирований "ЛДНР" на территории Украины.

В начале 2014 года Журавлев координировал действия пророссийских радикалов Крыма, содействовавших оккупации полуострова военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Журавлев первым из членов российского парламента посетил оккупированные террористами районы Донецкой и Луганской областей.

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