Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

44-летний мужчина сразу сообщил о находке в полицию.

Событие произошло 2 ноября у с. Дослидное Днепровского района. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции. В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК (Незаконное обращение с оружием. - Ред.)

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