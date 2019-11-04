Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
44-летний мужчина сразу сообщил о находке в полицию.
Событие произошло 2 ноября у с. Дослидное Днепровского района. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции. В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК (Незаконное обращение с оружием. - Ред.)