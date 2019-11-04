Сотрудники ФСБ РФ вербуют украинцев во время посещения оккупированного Крыма, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с оккупированным Крымом.

"Такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям", - сообщили в СБУ.

Формы и методы "работы" ПУ ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

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"Контрразведка также установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов.

В Службе безопасности предупредили, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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