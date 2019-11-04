Патрульные задержали в Одессе мужчину, который угрожал прохожим пистолетом. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что в районе Николаевской дороги ходит неизвестный мужчина, пристает к прохожим и угрожает предметом, похожим на оружие", - сказано в сообщении.
Правоохранителям удалось успокоить мужчину, после чего он положил оружие на землю. 42-летнего мужчину задержали, на место происшествия вызвали следователей для установления всех обстоятельств дела.
В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ст.296 КУоАП (хулиганство).