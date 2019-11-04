Одессит "заказал" разбойное нападение на своего работодателя, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В Одесское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции поступила оперативная информация о планировании совершения преступления на территории Одессы. В частности, было установлено, что 36-летний мужчина подыскивает лиц из уголовного круга для совершения разбойного нападения на своего работодателя - местного предпринимателя в сфере торговли.

Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, время и маршрут его передвижения злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла. Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции решили действовать на опережение, таким образом спасти жертву запланированного нападения и задержать организатора.

Правоохранители провели имитацию преступления с использованием огнестрельного оружия. Как было договорено заранее, "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину от "добычи".

Сразу после передачи части средств, заказчика преступления задержали. Во время обыска у организатора были изъяты только что полученные им деньги и пакетик с порошкообразным веществом.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении по ст.27, ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику, в случае доказательства его вины в суде, грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

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