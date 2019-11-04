Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки на Одессчине ранее уже был условно осужден за грабеж, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Парень - 15-летний одессит, который находится на профилактическом учете в полиции и, кроме того, летом этого года был осужден Суворовским районным судом к условному сроку за грабеж", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские собрали достаточно доказательств прямой причастности подростка к убийству девочки. В частности, установлено, что после совершенного он завладел мобильным телефоном убитой. Телефон и другие вещественные доказательства были изъяты, а парень - задержан в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время по факту умышленного убийства несовершеннолетней продолжается досудебное следствие, начатое по п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз, а также других следственно-розыскных мероприятий возможна дополнительная квалификация преступления.

"То, что случилось с Дашей, - горе не одной семьи, это страшная трагедия для всех нас. А расследование таких преступлений - чрезвычайное испытание для любого из полицейских. Оно навсегда оставляет в наших сердцах рану, которая не заживает, - говорит руководитель ГУНП Олег Бех. - Я искренне сочувствую семье погибшей девочки. Не как правоохранитель, а прежде всего как человек и отец. А как начальник полиции обещаю, что ее смерть не останется безнаказанной".

Напомним, вчера в Одесской области обнаружено тело пропавшей 2 ноября 14-летней жительницы Одессы.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Вчера утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

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