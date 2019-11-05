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05.11.19 09:18

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар в Ривненском ресторане "LION".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ривненской области.

По данным ведомства, 5 ноября в 2:35 в Ривне на ул.Соборной, 11б возник пожар в ресторане "LION" (здание двухэтажное, кирпичное, крытая металлочерепицей, размером 19х15м).

Прибыв по указанному адресу бойцы ГСЧС установили, что огнем охвачена часть крыши.

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 01

"Все свидетельствовало о позднем выявления и сообщении о пожаре. Была угроза распространения пламени внутрь ресторана по другим помещениям. На тушение спасатели подали с разных сторон водяные стволы", - сказанно в сообщении.

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Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 02

В 3:15 пожар удалось локализовать, а в 05:20 полностью ликвидировать.

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 03

В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 100 м.кв. и повреждено перекрытие на площади 50 м.кв.
Удалось спасти помещение ресторана и оборудование.

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 04

После ликвидации пожара от работников скорой медицинской помощи спасатели получили информацию, что во время самостоятельного тушения пожара, еще до прибытия подразделений ГСЧС получил ожоги лица, верхних конечностей I-II ст. и был госпитализирован в Ривненскую областную клиническую больницу охранник ресторана "LION" 1970 года. Он находится под наблюдением врачей.

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 05

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 06
Ночью в Ривном горел ресторан: серьезно пострадал охранник заведения, - ГСЧС 07
Фото: прес-служба ГСЧС

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