Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в оккупации Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

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Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, успешно реализует мероприятия по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы через обнаружения, задержания и привлечения к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки. Только во время последнего обмена по схеме "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 г., в РФ были переданы четыре уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316-й РЦ ГУ ГШ ВС РФ, а именно:

Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р., гражданка Украины, военнослужащий Национальной гвардии Украины, задержана контрразведкой осенью 2017 года, осуждена по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины к 4 годам лишения свободы;

Кореновский Дмитрий Евстафьевич , 18.03.1972 г.р., гражданин Украины, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины;





Федоров Виктор Андреевич , 18.07.1969 г.р., гражданин Украины, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины;

Ломако Юрий Николаевич , 1961 г.р., гражданин Украины, бывший военнослужащий ВСУ, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в декабре 2018 года, осужден по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины к 5 годам лишения свободы.





По имеющимся у контрразведки данным, руководитель разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петр Каменщиков, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал был уволен с занимаемой должности.

Соответственно решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одному из кураторов украинского направления 316-го РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3 ранга Алексей Аненко СБ Украины уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.