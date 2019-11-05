Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

... про политику нашу грешную покалякаем...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка
...я думаю, он захочет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом
Специзделие для слуг народа
Трудно быть Богом
Без табу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info. ВИДЕО
Формируется такое мнение...
День "народного" единства
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