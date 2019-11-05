Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.11.19 21:15

Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки. ФОТО

5 ноября сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ провели операцию по задержанию следователя Святошинского УП ГУ НП в г. Киеве, который требовал взятку в размере 3 тысяч долларов за "решение вопроса".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  СБУ.

"5 ноября 2019, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины при участии ДВБ НП Украины прекращена противоправная деятельность следователя Святошинского УП ГУ НП в г.. Киеве, который требовал от гражданина Украина неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за неналожение ареста на имущество последнего. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия ", - отметил источник в СБУ.


СБУ провела операцию при которой злоумышленник задержан "на горячем", непосредственно в момент получения взятки.

Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 01
Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 02
Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100