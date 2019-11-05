Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.

"5 ноября 2019, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины при участии ДВБ НП Украины прекращена противоправная деятельность следователя Святошинского УП ГУ НП в г.. Киеве, который требовал от гражданина Украина неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за неналожение ареста на имущество последнего. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия ", - отметил источник в СБУ.



СБУ провела операцию при которой злоумышленник задержан "на горячем", непосредственно в момент получения взятки.





