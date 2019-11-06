В деле моряков украинские следователи копируют действия российских следователей, - адвокат Порошенко. ДОКУМЕНТ

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке написал адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть дней назад у меня был разговор с директором ГБР Романом Трубой в эфире Радио Свобода, речь шла о "делах Порошенко". Я тогда спросил, понимает ли ГБР, что их расследование по захвату кораблей в Керченском проливе фактически исходит из той же версии, что российское (что причиной инцидента была военная провокация со стороны украинского руководства) и работает против линии МИД Украины? Труба ответил, что ГБР вне политики, за правовой помощью к России они не обращались, следствие ведётся исключительно в Украине, и особо подчеркнул, что украинских моряков, вернувшихся из плена ни в чем не подозревают ("мы не расследуем действия моряков, которые находились на кораблях, мы расследуем действия руководства государства, которое отдавало соответствующие приказы, чтобы корабли туда были направлены"). "Хорошо, если это правда" - подумал тогда я. Хотя бы матросов оставят в покое", - заявил он.

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"Оказалось, рано подумал. На этой неделе мы наконец-то добрались до июльского определения о назначении судебной экспертизы в КНИИСЭ по этому делу. Назначил судья Вовк со второй попытки, первый раз ту же самую экспертизу назначил судья Матийчук, но ее пришлось переназначать, так как в тот период производство было вообще закрыто. Подробности этой истории со ссылками на полные тексты решений описал мой коллега адвокат Игорь Головань тут. Восьмым вопросом экспертам предлагается решить, были ли допущены нарушения военнослужащими выполнявшими задание, и привели ли они к тяжким последствиям. Нам могут сейчас начать объяснять, что они ничего такого не имели в виду, и что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков, но это все объяснения в пользу бедных. Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ на него. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой", - добавил адвокат.

"Кстати, в ФСБ России очень похожую экспертизу по Керченскому делу, провели еще в июне. Она как раз подтвердила все подозрения ГБР: моряки и другие неустановленные украинские лица действительно были во всем неправы, а русские пограничники - правы. Так что может насчёт отказа от правовой помощи со стороны России ГБР тоже ещё передумает. Как говорили в одном старом кино, "это может быть началом красивой дружбы", - резюмировал Новиков.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.