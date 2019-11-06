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06.11.19 11:58

Рейсовый автобус "догнал" грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели. ФОТОрепортаж

Сегодня в 5 утра на 100 км автодороги Киев-Харьков в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля "Мерседес" оба транспортных средства очутились в кювете. При этом никто из автобуса не пострадал, в то время как водителя грузовика увезла скорая.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса Temza, вероятно, заснул, из-за чего совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет.

Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.

Рейсовый автобус догнал грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели 01
Рейсовый автобус догнал грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели 02
Рейсовый автобус догнал грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели 03
Рейсовый автобус догнал грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели 04

Следственно-оперативной группе предстоит установить обстоятельства данной ДТП.

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Рейсовый автобус догнал грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели 05

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