Нынешние и экс-сотрудники Службы безопасности за $9 тыс. занимались незаконной прослушкой телефонных разговоров, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации.

Отмечается, что прослушивание одного абонентского номера в течение двух месяцев стоило $9 тыс. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, фигуранты производства задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

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