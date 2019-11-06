19-летний студент выстрелил в голову первокурснице, а затем ранил себя в одном из общежитий Днепра, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 5 ноября в коридоре общежития около 21:50.

"После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - револьвер под патрон Флобера. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. Сегодня планируется вручить парню уведомление о подозрении в совершении этого преступления. Также назначен ряд экспертиз.

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