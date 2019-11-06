Опубликован текст поздравительного письма Трампа Зеленскому: "Хочу пригласить вас на встречу в Белом доме". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Daily Beast, в распоряжение которого попала копия данного письма.

"США и Украина - верные партнеры, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире, - написал Трамп. - Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима".

Кроме этого, в письме президент США пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут подобрать подходящее время.

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В то же время посол США в ЕС Гордон Сондленд сообщил, что после встречи с Трампом 23 мая по итогам визита на инаугурацию Зеленского, он покинул Белый дом с явным осознанием того, что президент США не был настроен на диалог с Киевом.

"[Трамп] говорил об Украине на нашей встрече, но я думаю, что вскоре после этого он, по сути, направил безоговорочное приглашение президенту Зеленскому посетить его в Белом доме. Письмо меня немного смутило, потому что оно совершенно не соответствовало позиции президента," - отметил Сондленд в своих показаниях по делу об импичменте Трампа.

Как выяснилось позже, визит Зеленского в США и предоставление военной помощи Украине были связаны лишь с одним - заявлением Киева о расследовании в отношении Джо Байдена и его сына.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.