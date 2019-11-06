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06.11.19 14:17

"Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Народный депутат и сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко отреагировала на поездку "слуг народа" на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Слуги и Донбасс или д...не поехало в турне... Читаю в фб, что члены комитета нацбезопасности посетили места разведения войск в Золотом и Станице Луганской. Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялили на себя броники и каски? Для селфи оно, может, и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска и уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружии. Вы же так ставите под сомнение слова президента о разведении и безопасности этих мест", - написала она.

Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 01

Геращенко подчеркнула, что в Станице тысячи мирных жителей ежедневно переходит КПВВ.

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Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 02

"Вы хоть подумали, как они воспринимают политиков из Киева в брониках .... Мы бывали в Станице и в
Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках", - отметила нардеп.

Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 03

"Вы уже ВР превратили в клоунаду, зачем превращать в цирк свои выездные заседания. Смешно и стыдно", - написала Геращенко.

Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 04

Также она напомнила "слугам народа", что бронежилет нужен во время сражения, выполнения боевой задачи и, если непосредственно находиться в Водяном, Песках, Широкино, а не для селфи "миротворцев".

Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 05
Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 06
Фото: Геращенко/Facebook

Д..не поїхало в турне: Ирина Геращенко высмеяла слуг народа, напяливших на себя в зоне разведения бронежилеты и каски 07

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