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06.11.19 16:16

Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщила о прибытии в Киев нового борта с ранеными воинами, часть из которых нуждается в переливании крови.

юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"По столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией, есть в очень тяжёлом состоянии. За 3 последних месяца, более 90 раненых. Срочно, сдавать кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9 до 12, с паспортом, адрес Госпитальная, 18", - написала она.

Юсупова также сообщила о потребностях проходящих лечение воинов.

"Обезболивающее дексалгин и кетанов а ампулах, футболки, спортивные костюмы, куртки, раненых привозят в форме. Для перекуса колбаса, сыр, йогурты, соки, также кофе, чай, вода, овощи, фрукты, сладости. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание", - добавила волонтер, опубликовава чеки уже сделанных покупок и фото отправленных на фронт посылок.

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Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 01
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 02
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 03
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 04
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 05
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 06
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 07
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 08
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 09
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 10
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 11

Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 12

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