СБУ блокировала контрабанду запчастей к военным самолетам на территорию РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников. Все они имеют право постоянного проживания на территории РФ.

"Злоумышленники незаконно скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности к СУ-27 и ТУ-22, которые состоят на вооружении Военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах Минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ", - сообщили в СБУ.

В ходе проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Борисполь" сотрудники СБУ задержали партию товаров военного назначения. В частности, вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые участники группировки планировали незаконно вывезти из Украины.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для контрабандного вывоза. Также обнаружена электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки. В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужбы.

Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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