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06.11.19 16:56

Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине задержали браконьера, который своими противоправными действиями нанес государству ущерб на более чем 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Неподалеку от Скадовска пограничники Херсонского отряда совместно с оперативными сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления обнаружили браконьера. Он незаконно занимался выловом водных живых ресурсов в акватории Черного моря. Правонарушителем оказался житель Скадовска. Его задержали на причале как только он пришвартовался. Мужчина прибыл с уловом - 92 черноморскими крабами и 130 килограммами бычков", - говорится в сообщении.

После проведения оперативно-следственных действий в соответствии со ст. 63 ЗУ "О животном мире" 92 краснокнижных краба были выпущены в море.

В действиях браконьера усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом).

Своими противоправными действиями он нанес ущерб государству на общую сумму 5 млн 60 тыс. грн.

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Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба 01
Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба 02

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