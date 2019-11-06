"Смотрящего" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, мужчина намеревался влиять на криминогенные процессы на территории области. Кроме того, данное лицо находилось на территории Украины, в нарушение норм действующего законодательства.

32-летний гражданин Молдовы в конце октября освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства с особой жестокостью. Во время отбывания наказания в исправительной колонии получил так называемый статус "смотрящего".

"Сегодня, 6 ноября, оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы Ивано-Франковской области выдворили за пределы Украины 32-летнего гражданина", - говорится в сообщении.

Через пункт пропуска "Мамалыга" на государственной границе Украины и Молдовы так называемый "смотрящий" покинул территорию Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

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