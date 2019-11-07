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07.11.19 00:16

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва в автомобиле на Брест-Литовском шоссе погиб охранник С. Ерченко, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 01
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 02
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 03

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По информации Управления коммуникации Национальной полиции Украины, около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 04
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 05

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