В центре Львова подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии: травмированы двое полицейских. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, 6 ноября, около 23:15 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая происходит на площади Галицкой во Львове.

На место происшествия были немедленно направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

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Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.