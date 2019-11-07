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07.11.19 09:48

Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор, - полиция. ФОТО

Гражданина Российской Федерации, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако, во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег.

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Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта Борисполь в изолятор, - полиция 01

Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

"Уважаемые граждане! Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце, или знает о его местонахождении, просьба позвонить на линию 102! Анонимность гарантируется! По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

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