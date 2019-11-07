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07.11.19 11:11

"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для украинских воинов на вокзалах Винницы и Мариуполя. ФОТО

"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военнослужащих на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

Он отметил, что такие залы уже работают круглосуточно на пяти других вокзалах Украины (Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр). Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.

Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для украинских воинов на вокзалах Винницы и Мариуполя 01
Фото: Кравцов/Facebook

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Как сообщалось ранее, в таких залах могут отдыхать военнослужащие (участники боевых действий на Донбассе) при наличии удостоверения, документа, удостоверяющего личность и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Для комфорта посетителей есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. 

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Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для украинских воинов на вокзалах Винницы и Мариуполя 02

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