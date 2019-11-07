"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для украинских воинов на вокзалах Винницы и Мариуполя. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

Он отметил, что такие залы уже работают круглосуточно на пяти других вокзалах Украины (Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр). Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.



Фото: Кравцов/Facebook

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Как сообщалось ранее, в таких залах могут отдыхать военнослужащие (участники боевых действий на Донбассе) при наличии удостоверения, документа, удостоверяющего личность и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Для комфорта посетителей есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

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