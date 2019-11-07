Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В начале встречи заместитель Министра обороны Украины Алина Фролова отметила важность проведения таких мероприятий и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Главная цель проведения консультаций заключается в обсуждении вопросов развития украинско-американского военного сотрудничества. В частности, на повестке дня вопрос безопасности ситуации в и вокруг Украины. Планируется подробно ознакомить американскую сторону с текущими вызовами на Востоке Украины, тенденциями развития ситуации безопасности, в том числе, в Черноморском регионе.

Также во время украинско-американских оборонных консультаций будет сосредоточено внимание на обсуждении реформ оборонного сектора: хода имплементации Закона Украины о Национальной безопасности в сфере усиления гражданско-демократического контроля и парламентского надзора, трансформацию оборонного ведомства и системы управления силами обороны, планирование на основе возможностей, стратегий развития видов ВС Украины.

Представители оборонного ведомства также проинформируют американскую сторону о профессионализации Вооруженных Сил Украины, в частности, о кадровой политике, системе кадрового менеджмента и профессиональном военном образовании, подготовке личного состава ВС Украины.

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Среди прочего, стороны обменяются мнениями по отдельным аспектам военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь, представители американской военной делегации проинформируют украинских коллег относительно текущего состояния и перспектив безопасности сотрудничества между Украиной и США и ключевых направлений поддержания взаимовыгодного партнерства.

С украинской стороны в консультациях принимают участие представители руководства оборонного ведомства и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, офицеры видов ВС Украины.



Фото: пресс-служба Минобороны