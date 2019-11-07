Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из-под зеленого горошка. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

За указанные средства служитель Фемиды обещал принять в пользу гражданина судебное решение по двум делам об административных правонарушениях.

Во время обысков, проведенных 7 ноября на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве неправомерной выгоды.

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Досудебное расследование продолжается. Решаются вопросы о сообщении судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также о его временном отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.





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