"Символ коррупции", - Гончарук в Запорожье пообещал за 3 года достроить мост, который заложили 15 лет назад. ФОТО

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я был на Запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет! И не построили. За это время в Украине сменилось 5 президентов, состоялось 2 революции. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн", - написал Гончарук.

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Он отметил, что мост будет оперативно и качественно достроен по примеру трассы Запорожье-Мариуполь.

"С этим мостом будет так же. Летом здесь уже был Президент Владимир Зеленский. После этой поездки мы нашли 30 млн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены - сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года", - сообщил премьер.