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07.11.19 16:35

"Нацдружины" демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне. ФОТО

В Харькове члены общественной организации "Национальные дружины" демонтировали мемориальную доску генерал-майору КГБ Юрию Шрамко, которую открыли 4 ноября на улице Свободы.

"Нацдружины" демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне. ФОТО

Об этом "Укринформу" рассказал председатель областной организации политической партии "Национальный корпус" Константин Немичев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Табличку демонтировали представители общественной организации "Национальные дружины" и вернули людям, ответственным за ее появление, – отнесли в городской совет Харькова. По нашему мнению, это преступление. Несмотря на закон о декоммунизации, они установили доску в память об откровенном преступнике. Мы ее вернули. Если доску снова установят, будем действовать другими методами – во второй раз относить в горсовет не будем", - заявил он.

Нацдружины демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне 01
Нацдружины демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне 02
Нацдружины демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне 03

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В пресс-службе мэрии отказались комментировать инцидент, ссылаясь на то, что инициатором и исполнителем установки доски была общественная организация "Харьковский клуб "Генерал", однако местные власти давали согласие на ее размещение.

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