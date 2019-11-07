"Нацдружины" демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне. ФОТО

Об этом "Укринформу" рассказал председатель областной организации политической партии "Национальный корпус" Константин Немичев, сообщает Цензор.НЕТ.



"Табличку демонтировали представители общественной организации "Национальные дружины" и вернули людям, ответственным за ее появление, – отнесли в городской совет Харькова. По нашему мнению, это преступление. Несмотря на закон о декоммунизации, они установили доску в память об откровенном преступнике. Мы ее вернули. Если доску снова установят, будем действовать другими методами – во второй раз относить в горсовет не будем", - заявил он.







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В пресс-службе мэрии отказались комментировать инцидент, ссылаясь на то, что инициатором и исполнителем установки доски была общественная организация "Харьковский клуб "Генерал", однако местные власти давали согласие на ее размещение.