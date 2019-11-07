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07.11.19 16:37

Пожар в гостинице в центре Одессы: пламя охватило стены и крышу. ФОТО

На Лидерсовском бульваре в Одессе горела гостиница "M1 Club Hotel". Огнем были охвачены крыша и стены со 2 по 6 этаж. Пострадавших нет, огонь погасили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"На Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со 2-го по 6-й этажи в гостинице "M1 Club Hotel"… Было установлено, что горит внешняя обшивка здания гостиницы и крыша на общей площади около 80 кв. м. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией учреждения до прибытия подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 13:16, в 13:23 они прибыли на место происшествия и локализовали пожар в 13:45, а в 13:51 полностью его ликвидировали. "Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Пожар в гостинице в центре Одессы: пламя охватило стены и крышу 01
Пожар в гостинице в центре Одессы: пламя охватило стены и крышу 02

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