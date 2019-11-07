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07.11.19 17:04

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы. ДОКУМЕНТ

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года.

В суд обратился гражданин Гец И.В. с жалобой об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследования Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения).

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В письме истца в НАБУ говорится, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия в целях обеспечения избежания уголовной ответственности Сумской областной государственной администрации за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины "Служебная халатность". Речь идет о распределении в 2015-2019 годах между распорядителями бюджетных средств низшего уровня бюджетных ассигнований госфонда регионального развития в сумме 661,1 млн гривен, повлекшее нанесение государству ущерба в размере примерно 318,1 млн гривен.

Кроме того, одним из руководящих должностных лиц Сумской областной государственной администрации, которые совершили это преступление, был действующий первый заместитель Министерства развития общин и территорий Живицкий Д.А. Тогда он занимал должность руководителя аппарата Сумской ОГА.

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