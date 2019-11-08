Патрульные задержали поджигателя автомобиля в Ривном: "Что-то пошло не так, и он поджег не только машину, но и себя". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке глава патрульной полиции Ривенщины Сергей Мерчук, передает Цензор.НЕТ.

"Все в Ривном слышали о любителях поджогов, которые отправляют ваши машины в ад, по чьему-то заказу или из-за собственной обиды, так вот сегодня ночью у этого красного петушка что-то пошло не так, и он "вероятно" как мы говорим, поджег не только машинку но и себя, убегал но не получилось экипаж патрульных 4-й роты догнал и обнаружил у него явные признаки причастности к этому преступлению", - рассказал он.

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Издание Ривне вечернее сообщает, что задержанным оказался 33-летний Тарас Наумчук. По их данным, в 23:52 на улице Евгения Коновальца сгорел "Lexus RX 330". По предварительной информации, "Лексус" сгорел из-за выяснения отношений с сыном владельца автомобиля.









