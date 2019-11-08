Задержаны служащие ПП "Малый Березный" на Закарпатье: требовали 1-3 тыс. грн с человека за непрепятствование таможенному оформлению малых партий товаров. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали должностных лиц ПП "М Березный" закарпатской таможне во время получения очередной суммы неправомерной выгоды за несоздание препятствий при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины измельченными партиями. Сумма неправомерной выгоды составляла от 1000 до 3000 грн с человека.

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Установлена ​​причастность к противоправной деятельности сотрудников таможни и пограничной службы (в т.ч. и.о. старшего смены, главного инспектора ОТС ТП).

Проводятся следственные действия, решается вопрос о задержании служащих, причастных к получению неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК.

Мероприятия проводятся с участием следователей ГБР и прокуратуры.





