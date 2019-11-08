Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.11.19 11:13

Жительница Богуслава, незаконно подключившаяся к коммуникациям, забрызгала полицейского перечным баллончиком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В г. Богуслав Киевской области, хозяйка одного из домовладений забрызгала перечным баллончиком полицейского, который проводил санкционированный обыск в рамках уголовного производства по статье УК о похищении воды, электрической или теплоэнергии путем ее самовольного использования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Обыск проходил при участии коммунальных служб. Внезапно хозяйка квартиры напала на полицейского с баллончиком "Кобра". В результате он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательных путей 1-й степени. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении", - сообщили в Нацполиции.

Сегодня нападающей будет объявлено подозрение.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве двое неизвестных напали на антикоррупционного эксперта Леменова. ФОТО

Жительница Богуслава, незаконно подключившаяся к коммуникациям, забрызгала полицейского перечным баллончиком, - Нацполиция 01
Жительница Богуслава, незаконно подключившаяся к коммуникациям, забрызгала полицейского перечным баллончиком, - Нацполиция 02
Жительница Богуслава, незаконно подключившаяся к коммуникациям, забрызгала полицейского перечным баллончиком, - Нацполиция 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100