Жительница Богуслава, незаконно подключившаяся к коммуникациям, забрызгала полицейского перечным баллончиком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Обыск проходил при участии коммунальных служб. Внезапно хозяйка квартиры напала на полицейского с баллончиком "Кобра". В результате он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательных путей 1-й степени. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении", - сообщили в Нацполиции.

Сегодня нападающей будет объявлено подозрение.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве двое неизвестных напали на антикоррупционного эксперта Леменова. ФОТО





