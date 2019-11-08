Воин 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер в больнице от ранений, полученных вчера в зоне ООС. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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"Мы молились и надеялись, однако Богу виднее... Вчера, 7 ноября, коварно и нагло оккупанты обстреляли наших воинов в момент, когда те выгружали древесину возле ВОПо. Ракета ПТУР среди бела дня, около 12:20, попала точно в УРАЛ, возле которого и работали побратимы. Один из них - Герман Бродников, который сразу погиб, еще трое ребят получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться... Геннадию Моторину было 37 лет... В ряды ВСУ мужчина пришел в феврале этого года. Был сапером механизированного батальона. Родом воин ​​из города Краматорск. Своей искренностью и открытостью заряжал побратимов. Мы всегда будем помнить тебя, брат. Выражаем соболезнования и просим прощения у родной сестры Геннадия... Хоронить воина будут в родном городе. Скорбим и склоняем головы и перед мамой Германа Бродникова... Это тяжелые и болезненные потери для всей 92-й бригады", - говорится в сообщении 92-й ОМБр





Напомним, вчера в ходе боевых действий на Донбассе 1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР.