Чиновники КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве большой окружной дороги в столице, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия, выявление вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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