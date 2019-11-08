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08.11.19 14:45

Чиновники КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве большой окружной дороги в столице, - СБУ. ФОТО

СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия, выявление вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Чиновники КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве большой окружной дороги в столице, - СБУ 01

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