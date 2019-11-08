"Справам Майдану - труба?": активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, адвокаты, родные Героев Небесной Сотни пикетировали Офис президента Зеленского. Они требуют от правоохранителей сохранения материалов и дальнейшего расследования дел Евромайдана. Активисты озвучили свои требования, а также в рамках перформансу символически пропустили через шредер фотографии с Евромайдана, как символ угрозы делам Евромайдана в связи с реорганизацией правоохранительной системы в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начато служебное расследование по факту возможной утери уголовных материалов по делам Майдана, - ГПУ

Перед митингующими выступил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюк, адвокаты семей Героев Небесной Сотни, родные погибших героев. К митингующим вышел представитель Офиса президента и забрал их требования.

"10 дней назад мы направили обращение ко всем органам власти с четким планом недопущения развала дел Майдана. К такому критическому состоянию дела довело равнодушие власти и умышленные действия по ликвидации расследований. Дедлайн выполнения плана - 20.11.2019 года, когда прокуратура теряет функции следствия и дела Майдана должны передаваться в ГБР. Сейчас ни одно из требований не выполнено. Управление в ГБР не создано. Соответствующий закон не принят и даже не внесены необходимые изменения в законопроект. Подчеркиваем - предотвратить катастрофические последствия можно только четкими, быстрыми, скоординированными действиями органов власти. Ответственным за такую координацию является Президент", - заявили организаторы митинга.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ