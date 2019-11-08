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08.11.19 14:59

"Справам Майдану - труба?": активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева прошла акция с требованием расследовать дела Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, адвокаты, родные Героев Небесной Сотни пикетировали Офис президента Зеленского. Они требуют от правоохранителей сохранения материалов и дальнейшего расследования дел Евромайдана. Активисты озвучили свои требования, а также в рамках перформансу символически пропустили через шредер фотографии с Евромайдана, как символ угрозы делам Евромайдана в связи с реорганизацией правоохранительной системы в Украине.

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Перед митингующими выступил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюк, адвокаты семей Героев Небесной Сотни, родные погибших героев. К митингующим вышел представитель Офиса президента и забрал их требования.

"10 дней назад мы направили обращение ко всем органам власти с четким планом недопущения развала дел Майдана. К такому критическому состоянию дела довело равнодушие власти и умышленные действия по ликвидации расследований. Дедлайн выполнения плана - 20.11.2019 года, когда прокуратура теряет функции следствия и дела Майдана должны передаваться в ГБР. Сейчас ни одно из требований не выполнено. Управление в ГБР не создано. Соответствующий закон не принят и даже не внесены необходимые изменения в законопроект. Подчеркиваем - предотвратить катастрофические последствия можно только четкими, быстрыми, скоординированными действиями органов власти. Ответственным за такую координацию является Президент", - заявили организаторы митинга.

Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 01
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 02
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 03
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 04
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 05
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 06
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 07
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 08
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 09
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 10
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 11
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 12
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 13
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 14
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 15
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 16
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 17
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 18
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 19
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 20
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 21
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 22
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 23
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 24
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 25
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 26
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 27
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 28
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 29
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 30
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 31
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 32
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 33
Справам Майдану - труба?: активисты пикетировали ОП с требование недопущения развала расследования дел Евромайдана 34
 

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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