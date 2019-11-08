Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.11.19 16:26

ГПУ получила доступ к базам данных Минюста по делу о "черных регистраторах". ФОТО

Генеральная прокуратура Украины скопировала базы данных Министерства юстиции Украины с целью изучения возможного вмешательства в базы данных Единых и Государственных реестров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Доступ к базам данных Минюста был получен был получен согласно постановлению суда. Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации и должностными лицами Министерства юстиции Украины.

"В ходе досудебного расследования Генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что врамках осуществления комплекса мер по защите бизнеса и противодействию системной коррупции сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве противоправную деятельность группы государственных регистраторов, в результате которой был нанесен ущерб на более 30 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст планирует рассматривать самые сложные кейсы о рейдерских захватах в течение 24 часов, - Малюська

ГПУ получила доступ к базам данных Минюста по делу о черных регистраторах 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100