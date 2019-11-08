Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что его жену насильно удерживают в одной из квартир Черкасс. За ее свободу неизвестный требует денежные средства в сумме $1000 и автомобиль. Злоумышленник назначил место обмена - парковка возле одного из местных торговых центров. Следуя на обусловленное для обмена место, мужчина сообщил о происшествии в полицию.

Получив сообщение срочно на указанный адрес были направлены оперативники уголовного розыска и спецназа. Злоумышленника задержали у торгового центра, где он как раз пытался сесть в автомобиль потерпевшего.

Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу. Как выяснили следователи, злоумышленник был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости. В квартире напал на женщину, завладел ее золотыми украшениями и деньгами.

По данному факту возбужден ряд уголовных производств по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 189 (вымогательство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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