"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Текст по-дебильному написан
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр. ВИДЕО
Срочно выезжайте!
"Убер-президент"
... до слез
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИД
Словами классика
Обидно...
Соскучились?
Я не я, коли голодний)
Турне
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж
Я всегда чувствую...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"
Иностранная пресса об украинском политикуме
7 ноября - красный день календаря...
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