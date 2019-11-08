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08.11.19 20:16

503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе. ФОТО

8 ноября 503-й отдельный батальон морской пехоты, которая дислоцируется в Мариуполе, отмечает два года со дня создания. Поздравил военнослужащих первый заместитель городского головы Михаил Когут. Он вручил им благодарности и памятные подарки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мариупольского горсовета.   

"Благодаря вам мариупольцы могут воспитывать своих детей в безопасности. Город живет полноценной жизнью. За это вы платите высокую цену, рискуя жизнью. Мы помним и ценим ваши подвиги. Мы верим, что Украина и Мариуполь будут сильными и процветающими ", - отметил Михаил Когут.

На мероприятие пришли семьи, друзья военнослужащих и мариупольские школьники. Для гостей подготовили выставку военной техники и полевую кухню. В ходе празднования, на территории дислокации батальона, был открыт монумент погибшим морским пехотинцам.

"Наш батальон основывается на трех составляющих:" острые клыки ", надежность и круглосуточная готовность к выполнению служебных обязанностей. Мы защищали, защищаем и будем защищать нашу страну ", - рассказал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский.

503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 01

503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 02
503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 03
503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 04
503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 05
503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе 06

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